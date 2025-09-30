Slušaj vest

Kod doma kulture u Jadranskoj Lešnici od juče se nalazi top koji je ovom lozničkom selu, kao što je i obećao, poklonio dr Milan Brkin, konstruktor iz Kikinde. Top je posvećen grupi srpskih vojnika poginulih u Jadranskoj Lešnici na Preobraženje 1914. godine prilikom gonjenja austrougarskih soldata poraženih na Ceru. O njima se malo znalo, a posle 111 godina od njihovog stradanja na hrabre vojnike podsećaće top koji je autor juče dovezao iz Kikinde.

Top je najpre dovezen u portu Crkve Svetog Proroka Ilije, u čijoj blizini je 1914. godine poginulo 76 srpskih vojnika, prema nekim izvorima artiljeraca osme baterije trećeg diviziona Moravskog artiljerijskog puka, a dočekan je uz zvuke crkvenih zvona. Tu ga je osveštao sveštenik Milovan Kojić koji godinama nastoji da oživi sećanja na pale artiljerce i da im se selo nekako oduži trajnim obeležjem.

Nastradali srpski vojnici počivali su posle rata u blizini porte sve do 19. jula 1935. kada su odlukom Ministarstva pravde preneti u kriptu crkve u Krupnju. Kojić je duže od deset godina, kažu u selu, pokušavao da nabavi top koji bi bio svojevrsni spomenik palim vojnicima, a onda je za tu priču saznao dr Brkin. On je u svojoj radionici napravio top koji je sada poklonio meštanima.

Konstruktor je dobio plaketu i na poklon sliku izvlačenja topa na Cer 1914, a domaćini su mu omogućili posetu legendarne planine Gučevo kod Banje Koviljače i Tršića, rodnog sela Vuka Karadžića koje se nalazi na šest kilometara od Loznice.

Na topovsku cev je dr Brkin ručno urezao datum — 19. avgust 1914. kao i reči "S verom u Boga", a na njemu je i godina 1882. kada je Kneževina Srbija proglašena Kraljevinom Srbijom. Top je replika, kalibra 120 mm, težak je između 500 i 700 kilograma, a sa lafetom je dug tri metra i sve je urađeno od metala.

Dr Brkin jedini u Evropi pravi replike topova, a na ovome je i pločica sa rečima Patrijarha Pavla — "Nismo birali zemlju gde ćemo se roditi, ni narod u kome ćemo se roditi, ali biramo jedno. Da li ćemo biti ljudi ili neljudi".

Meštane Jadranske Lešnice na pale srpske vojnike od juče podseća unikatni top, svojevrsan spomenik onima koji su pali pre više od jednoga veka za slobodu Srbije.

