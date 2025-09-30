U pogonu porodične firme u Berkasovu kod Šida izbio je požar oko 14.30 časova. Vatrogasci su brzo reagovali i ugasili vatru, nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta
Srbija
POŽAR U ŠIDU, VATRA ZAHVATILA PORODIČNU FIRMU: Brzom intervencijom vatrogasaca suzbijena vatrena stihija! Pričinjena velika materijalna šteta (VIDEO)
Slušaj vest
Juče oko 14.30 časova na ulazu u naselje Berkasovo kod Šida u pogonu jedne porodične firme izbio je požar, prenosi 192_rs.
Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa vatra je najpre stavljena pod kontrolu, a potom i potpuno ugašena. Srećom, povređenih nema.
Ipak, pričinjena je velika materijalna šteta, dok će tačan uzrok izbijanja požara biti poznat nakon završetka istrage
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši