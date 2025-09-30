Slušaj vest

Juče oko 14.30 časova na ulazu u naselje Berkasovo kod Šida u pogonu jedne porodične firme izbio je požar, prenosi 192_rs.

Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa vatra je najpre stavljena pod kontrolu, a potom i potpuno ugašena. Srećom, povređenih nema.

Ipak, pričinjena je velika materijalna šteta, dok će tačan uzrok izbijanja požara biti poznat nakon završetka istrage

