OD DANAS ZABRANJENE POSETE PACIJENTIMA: Mera uvedena za sve na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu
"Nakon analize epidemiološke situacije i potvrde povećanog broja bolesnika hospitalizovanih u našoj zdravstvenoj ustanovi sa akutnim respiratornim infekcijama, Komisija za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima. U skladu sa preporukom Komisije, od utorka 30. septembra 2025. godine, privremeno se zabranjuju posete pacijentima hospitalizovanim u UKC Kragujevac", navodi se u saopštenju te zdravstvene ustanove.
Za sada nije poznato do kada će trajati zabrana poseta bolesnicima u kragujevačkoj bolnici.
