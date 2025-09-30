Slušaj vest

"Nakon analize epidemiološke situacije i potvrde povećanog broja bolesnika hospitalizovanih u našoj zdravstvenoj ustanovi sa akutnim respiratornim infekcijama, Komisija za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija UKC Kragujevac, donela je preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, primeni i mera privremene zabrane poseta hospitalizovanim pacijentima. U skladu sa preporukom Komisije, od utorka 30. septembra 2025. godine, privremeno se zabranjuju posete pacijentima hospitalizovanim u UKC Kragujevac", navodi se u saopštenju te zdravstvene ustanove.

Za sada nije poznato do kada će trajati zabrana poseta bolesnicima u kragujevačkoj bolnici.

Kurir.rs

