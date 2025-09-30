U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 71 pregled odraslih osoba (tokom dana 24, a tokom noći 47 pregleda) i 32 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa nesvesticom, sa bolom u grudima i pacijenti sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stresnim reakcijama i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 sata kragujevačkoj službi hitne pomoći je upućeno 179 poziva telefonom.