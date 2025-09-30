Slušaj vest

Kamp za mlade iz dijaspore i regiona na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu predstavlja korak ka približavanju Srba iz regiona svom jeziku i kulturnom nasleđu. Ova opština je realizovala tri letnja kampa uz finansijsku podršku Kabineta ministra bez portfela zaduženog za koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom.

U opštini Veliko Gradište održani su ekološki, sportsko-obrazovni i kulturno-obrazovni kampovi, koji su okupili više od 500 mladih iz dijaspore, regiona i matice. Kampovi su bili prilika za učenje, druženje i negovanje srpske kulture i jezika. Predsednik opštine Dragan Milić i ministar bez portfelja Đorđe Milićević zasadili su drvo kao simbol jedinstva, a mladi su kroz sport, radionice, obilaske i zabavu gradili mostove prijateljstva.

Foto: Kurir Televizija

Milić je govorio i za Kurir televiziju.

- Najvažnije u svemu tome je da su se ljudi družili i ta prijateljstva ostaju trajna. Mi smo i ove godine imali decu koja već 2-3 godine dolaze u kamp i videlo se zadovoljstvo što su se ponovo vratili, a to nam je cilj, da pokušamo da u narednom periodu ubedimo decu da nam se trajno vrate, da zasnuju porodicu ponovo kod nas i u svom kraju, u svojoj domovini.

