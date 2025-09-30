NOVA SEZONA EMISIJE „SA ŽIKOM PO SRBIJI“ DONOSI NOVE, FANTASTIČNE PRIČE IZ SRBIJE – ne propustite svake subote od 15.00
“Nova sezona donosi nova iskustva. Gledaocima Kurir televizije ponudiću priče iz mesta u koja televizijske kamere retko zalaze. Takva je priča iz Ledene pećine na Uvačkim jezerima ili ranč na Pešteri i školjke na reci ponornici. Tu je i priča o rodnoj kući Stevana Sinđelića i Krivoj ulici u Svilajincu...vinogradima u Topoli. Putujete sa nama po Srbiji, uživajte u divnim predelima i susretima sa ljudima. Naša želja je da vas inspirišemo da putujete.”, ističe autor i voditelj emisije Živorad Žika Nikolić.
Žika Nikolić vodiće vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili. Spoj istorije i tradicije, prava emisija za ljubitelje putopisa. Jedan od omiljenih televizijskih voditelja svih generacija uz svoj prepoznatljiv novinarski stil otkriće vam mnoga zanimljiva mesta u Srbiji, koja ćete poželeti da vidite.
Svake subote od 15 časova na Kurir televiziji čekaće vas nova doza inspiracije za vaše naredno putovanje!