Potpećka pećina će biti otvorena za posetioce radnim danom od 12 do 16 časova, a vikendom od 10 do 18 časova.

- Obilazak pećine uz vodičku službu organizovan je na svakih sat vremena. Poslednji obilazak pećine radnim danom je u 15 časova, vikendom u 17 časova. Cene pojedinačne karate za odrasle je 400, a za decu 300 dinara. Cena grupnih karata za odrasle je 350 dinara, dok je za decu 250 dinara, potvrđeno je za RINU u TO Užice.

Do ulaza u Potpećku pećinu vodi 700 stepenika, gde vas očekuje 50 metara visok i 12 metara širok portal u obliku potkovice odakle se uređenim ponovo osvetljenim stazama stiže od prostorije do prostorije, stolećima vajanih i za kraške pećine, retkih ukrasa.

Za posetioce je dostupno 555 metara istraženog prostora Potpećke pećine sa stalnom temperaturom od 9,5 stepeni. Ono po čemu je ona posebna, je veća koncentracija kiseonika nego što je uobičajeno tako da je prirodna hiperbarična komora.