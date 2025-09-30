Slušaj vest

Meštani plodnih pomoravskih sela imali su pune ruke posla tokom letnjih meseci, a sada je došlo da se njihov trud i naplati. Osim starih i redovnih kupaca vredni poljoprivrednici ne čase časa, pa tako svoje proizvode prodaju i na tezgama uz stari put Čačak – Kraljevo.

U selu Viljuša sve vrvi od punude. Ulične tezge poslednjih dana septembra prepune su domaćih proizvoda – paprike, kupusa, krompira i luka.

Foto: RINA

Mnoge domaćice ovih dana koje su rešile da prave zimnicu, obilaze tezge i biraju povrće za ajvar, pinđur i kupus salate.

- Kvalitet paprike je ono što kupci najviše traže, ali i cena igra važnu ulogu. Cena paprike se kreće od 150 do 170 dinara, a domaćice biraju najlepše plodove upravo za ajvar. Ove godine uprkos suši i lošim vremenskim uslovima kvalitet povrća dobar, jer je sunce ipak imalo veliki povoljan uticaj, kaže za RINU prodavačica i poljoprivrednica Dana.

Kupus, koji je trenutno najtraženiji, prodaje se po ceni od 30 do 40 dinara, dok se krompir nudi po 70, a luk po 80 dinara za kilogram.

- Tražnja za kupusom je odlična, verovatno i zbog toga što je prošle godine bio preskup, objašnjava Dana.

Foto: RINA

Na tezgama se može naći i druga klasa paprike, namenjena prženju i pinđuru, po ceni od 150 dinara, a proizvođači kažu da je i ona odličnog kvaliteta.

- Paprika je tropska biljka, voli sunce, i to je razlog što je ove godine posebno ukusna i kvalitetna, dodaje Dana.

Velika je dilema i ove jeseni da li zimnicu kupovati teglu po teglu ili pak pravati domaću kući. Sudeći po velikoj potražnji na ovoj šarenoj pijaci u čačanskim selima, veliki broj domaćica ipak je zavrnuo rukave i napraviće domaći ajvar, pokiseliti kupus i paprike.