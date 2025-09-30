Slušaj vest

Danas se završava ribolov u klisuri reke Đetinje, obavestila je Turistička organizacija Užica.

- Ovo je u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Naredna ribolovna sezona počinje 1. marta 2026. godine. Datum početka prodaje dozvola za narednu sezonu biće naknadno objavljen – navode u TO Užice.

Ribarsko područje počinje kod tunela broj 14 i Velike brane a završava se kod Rogića vodenice.

