TURISTIČKA ORGANIZACIJA UŽICA: Kraj ribolovne sezone na "Klisuri Đetinje“
Danas se završava ribolov u klisuri reke Đetinje, obavestila je Turistička organizacija Užica.
- Ovo je u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Naredna ribolovna sezona počinje 1. marta 2026. godine. Datum početka prodaje dozvola za narednu sezonu biće naknadno objavljen – navode u TO Užice.
Ribarsko područje počinje kod tunela broj 14 i Velike brane a završava se kod Rogića vodenice.
