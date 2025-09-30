TROGODIŠNJI VULE NAJMLAĐI JE SRPSKI DOMAĆIN! Umesto igračaka ima frulu i dvojnice! Više voli jelek nego duks! Iako još ne zna sve reči, zna kolo (VIDEO)
Najmlađi čuvar srpske folklorne tradicije u Srbiji još uvek ne ume sve reči da izgovori, ali zato korake kola zna napamet.
Mališan ne propušta nijednu probu Kulturno–umetničkog društva „Moravica“. Dok stariji članovi igraju, on sa strane, u jeleku, šajkači i opancima, ponavlja njihove pokrete kao da je već godinama na sceni.
Njegovo najdraže odelo nisu farmerke i duksevi, već narodna nošnja, a najveći san mu je da jednog dana obuče odelo svog pradede, nekada ozbiljnog folkloraša.
Da su u Vulu proradili geni, jasno je već na prvi pogled. Ljubav prema tradiciji nasledio je iz porodice – i njegova majka Dušanka neguje folklor, pa se mališan prirodno uklopio u duh igre, pesme i srpskog običaja.
Uz Vuleta srpsko kolo nikad neće biti zaboravljeno
Toplina ove priče budi nadu da će i u vremenu kada moderna tehnologija preuzima dečji svet, postojati mali čuvari kulture i tradicije. A Vule iz Ivanjice već sada dokazuje da srpsko kolo ima budućnost – i to onu najčistiju i najiskreniju, viđenu kroz dečje oči.
