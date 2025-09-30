Slušaj vest

Najmlađi čuvar srpske folklorne tradicije u Srbiji još uvek ne ume sve reči da izgovori, ali zato korake kola zna napamet.

Mališan ne propušta nijednu probu Kulturno–umetničkog društva „Moravica“. Dok stariji članovi igraju, on sa strane, u jeleku, šajkači i opancima, ponavlja njihove pokrete kao da je već godinama na sceni.

1/4 Vidi galeriju Mali Vule iz Ivanjice više voli da gleda folklor nego crtani film Foto: Youtube Infoliga Printscreen

Njegovo najdraže odelo nisu farmerke i duksevi, već narodna nošnja, a najveći san mu je da jednog dana obuče odelo svog pradede, nekada ozbiljnog folkloraša.

Da su u Vulu proradili geni, jasno je već na prvi pogled. Ljubav prema tradiciji nasledio je iz porodice – i njegova majka Dušanka neguje folklor, pa se mališan prirodno uklopio u duh igre, pesme i srpskog običaja.

Uz Vuleta srpsko kolo nikad neće biti zaboravljeno