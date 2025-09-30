Slušaj vest

Najmlađi čuvar srpske folklorne tradicije u Srbiji još uvek ne ume sve reči da izgovori, ali zato korake kola zna napamet.

Mališan ne propušta nijednu probu Kulturno–umetničkog društva „Moravica“. Dok stariji članovi igraju, on sa strane, u jeleku, šajkači i opancima, ponavlja njihove pokrete kao da je već godinama na sceni.

Mali Vule iz Ivanjice više voli da gleda folklor nego crtani film Foto: Youtube Infoliga Printscreen

Njegovo najdraže odelo nisu farmerke i duksevi, već narodna nošnja, a najveći san mu je da jednog dana obuče odelo svog pradede, nekada ozbiljnog folkloraša.

Da su u Vulu proradili geni, jasno je već na prvi pogled. Ljubav prema tradiciji nasledio je iz porodice – i njegova majka Dušanka neguje folklor, pa se mališan prirodno uklopio u duh igre, pesme i srpskog običaja.

Kako mali Vule igra kolo i svira frulu možete pogledati ovde

Uz Vuleta srpsko kolo nikad neće biti zaboravljeno

Toplina ove priče budi nadu da će i u vremenu kada moderna tehnologija preuzima dečji svet, postojati mali čuvari kulture i tradicije. A Vule iz Ivanjice već sada dokazuje da srpsko kolo ima budućnost – i to onu najčistiju i najiskreniju, viđenu kroz dečje oči.

Kurir.rs/Youtube Infoliga

Ne propustiteDruštvoMA, JEL OVO STVARNO ILI JE MONTAŽA Gore mreže! Obukli sve hrvatsko a uhvatili u SRPSKO KOLO! Vije se užičko, snaše podvriskuju
screenshot-20240107-101430.jpg
SrbijaNAJLEPŠA SLIKA IZ SRBIJE POSLATA U SVET! Pravo lice Užičana! Kako klinci iz 11 zemalja pletu kolce, okupilo ih Licidersko srce (VIDEO)
Screenshot 2025-08-20 100549.jpg
SrbijaE, OVAKO SE SLAVI PUNOLETSTVO! Krenula serija proslava 18. rođendana u Užicu, napunio se grad pa počela slavlja, u čast rođendanca oplelo se kolo za pamćenje!
Screenshot 2025-09-01 131655.jpg
SrbijaSRBI NAPRAVILI ČUDO USRED PARIZA, ČAK IZ KOLA IZLAZILI DA IH VIDE: Opleli srpsko kolo, stao saobraćaj, Francuzi stali, pa gledaju
screenshot-20231019-095018.jpg