Tokom vikenda sprovedena je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja, u kojoj je policija otkrila čak 120 prekršaja, a 79 vozača je isključeno iz saobraćaja. Posebnu pažnju izazvao je slučaj tridesettrogodišnjeg vozača iz Knića, koji je zaustavljen sa neverovatnih 3,14 promila alkohola u organizmu.

Time je učinio prekršaj nasilničke vožnje, zbog čega mu je određeno zadržavanje, a zatim će biti sproveden u Prekršajni sud.

"Od 79 vozača, 42 su vozila pod dejstvom alkohola, a četiri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je privremeno oduzela i osam vozila koja će biti poslata na kontrolni tehnički pregled zbog sumnje u nezakonite prepravke", izjavio je Igor Dičić, zamenik komandira Saobraćajne policije u Kragujevcu.

On je naglasio da je među počiniocima prekršaja veliki broj mladih vozača i uputio im apel da budu oprezni:

"Treba da znaju da samo jedan trenutak nepažnje može dovesti do saobraćajne nezgode".

Podseća se i da je tokom međunarodne akcije ROADPOL, sprovedene u Šumadijskom okrugu od 16. do 22. septembra, otkriveno čak 2.421 prekršaj, među kojima 97 prekršaja vozača dvotočkaša.

Iz Policijske uprave Kragujevac poručuju svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti na putevima.