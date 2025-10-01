Slušaj vest

Tokom vikenda sprovedena je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja, u kojoj je policija otkrila čak 120 prekršaja, a 79 vozača je isključeno iz saobraćaja. Posebnu pažnju izazvao je slučaj tridesettrogodišnjeg vozača iz Knića, koji je zaustavljen sa neverovatnih 3,14 promila alkohola u organizmu.

Time je učinio prekršaj nasilničke vožnje, zbog čega mu je određeno zadržavanje, a zatim će biti sproveden u Prekršajni sud.

"Od 79 vozača, 42 su vozila pod dejstvom alkohola, a četiri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je privremeno oduzela i osam vozila koja će biti poslata na kontrolni tehnički pregled zbog sumnje u nezakonite prepravke", izjavio je Igor Dičić, zamenik komandira Saobraćajne policije u Kragujevcu.

On je naglasio da je među počiniocima prekršaja veliki broj mladih vozača i uputio im apel da budu oprezni:

"Treba da znaju da samo jedan trenutak nepažnje može dovesti do saobraćajne nezgode".

Podseća se i da je tokom međunarodne akcije ROADPOL, sprovedene u Šumadijskom okrugu od 16. do 22. septembra, otkriveno čak 2.421 prekršaj, među kojima 97 prekršaja vozača dvotočkaša.

Iz Policijske uprave Kragujevac poručuju svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti na putevima.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteBosna i HercegovinaPIJANI VOZAČ (20) PREGAZIO PEŠAKA (30) U HADŽIĆIMA PA POBEGAO S MESTA NESREĆE! Policija satima jurila alkoholisanog manijaka, nezabeležena tragedija u BiH!
screenshot-20240217-140407.jpg
Bosna i HercegovinaMORTUS PIJAN I DROGIRAN DIVLJAO KROZ NASELJENO MESTO! Vozio 160 na sat gde je ograničenje 50, pa ubio mladića i povredio još 6 osoba!
bosanska-policija-hapsenje.jpg
HronikaIMAO 2,09 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija u Prijepolju uhvatila pijanog vozača (29)
1741445002720.jpg
HronikaUHAPŠEN BAHATI VOZAČ IZ LESKOVCA! Pijan kolima udario u kamion koji je sleteo s puta i prevrnuo se, pobegao nakon udesa, KAMIONDŽIJA POVREĐEN
1713080513cacakhitnapomocrina1.jpg