Slušaj vest

Nesvakidašnje vozilo je snimljeno u centru Valjeva, a fotografija je za kratko vreme pobrala sve simpatije. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "valjevo_live" jedan sugrađanin je uslikan u vozilu koje se kod nas zove velomobil, a neodoljivo podseća na bob koji se koristi u istoimenom sportu — a u kom takmičari pokušavaju da se u što kraćem vremenu spuste po zaleđenoj stazi u specijalnim aerodinamičnim sankama. 

Šta je velomobil?

U Kikindi je jedan majstor, Ernest Satler, napravio velomobil koji je dugačak 3 metara, sa brzinom većom od 30 kilometara na čas. 

Ernest je napravio ovo nesvakidašnje vozilo sa ciljem da promoviše zdraviji, jeftiniji i ekološki prihvatljivi način života. 

Komentari samo pljušte

"Prešao igricu", "Kakva je ovo freza", "Gde su mu krila?", samo su neki od komentara ispod fotografije. 

U komentarima nam napišite — da li biste se provozali velomobilom?

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaVALJEVO MIRIŠE NA DUVAN ČVARKE: Gastro manifestacija godine 4. i 5. oktobra
Čvarci
SrbijaPOŽAR U NAPUŠTENOJ ZGRADI U VALJEVU: Izgoreo krov, objekat se urušio (foto)
Screenshot 2025-09-24 125726.jpg
KulturaPavloviću uručena nagrada "Beli": Oobjavio je 16 knjiga, a njegovo najnovije ostvarenje je "Deset portreta i deset razgovora"
Milivoje Pavlovic01 News1 Petar Aleksic.jpg
SrbijaKIŠA LIJE KAO IZ KABLA, GRAD POTUKAO USEVE, A JEDAN MUŠKARAC "PECA"! Nevreme napravilo haos u Valjevu: Sve zabelelo, tutnjalo gde je stiglo! (FOTO, VIDEO)
download.jpg