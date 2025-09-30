Slušaj vest

Nesvakidašnje vozilo je snimljeno u centru Valjeva, a fotografija je za kratko vreme pobrala sve simpatije.

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "valjevo_live" jedan sugrađanin je uslikan u vozilu koje se kod nas zove velomobil, a neodoljivo podseća na bob koji se koristi u istoimenom sportu — a u kom takmičari pokušavaju da se u što kraćem vremenu spuste po zaleđenoj stazi u specijalnim aerodinamičnim sankama.

Šta je velomobil?

U Kikindi je jedan majstor, Ernest Satler, napravio velomobil koji je dugačak 3 metara, sa brzinom većom od 30 kilometara na čas.

Ernest je napravio ovo nesvakidašnje vozilo sa ciljem da promoviše zdraviji, jeftiniji i ekološki prihvatljivi način života.

Komentari samo pljušte

"Prešao igricu", "Kakva je ovo freza", "Gde su mu krila?", samo su neki od komentara ispod fotografije.

