"KAKVA JE OVO FREZA?!" Muškarac uhvaćen kako vozi neobično vozilo u Valjevu, svi se pitaju ŠTA JE OVO? Komentari samo pljušte! (FOTO)
Nesvakidašnje vozilo je snimljeno u centru Valjeva, a fotografija je za kratko vreme pobrala sve simpatije.
Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "valjevo_live" jedan sugrađanin je uslikan u vozilu koje se kod nas zove velomobil, a neodoljivo podseća na bob koji se koristi u istoimenom sportu — a u kom takmičari pokušavaju da se u što kraćem vremenu spuste po zaleđenoj stazi u specijalnim aerodinamičnim sankama.
Šta je velomobil?
U Kikindi je jedan majstor, Ernest Satler, napravio velomobil koji je dugačak 3 metara, sa brzinom većom od 30 kilometara na čas.
Ernest je napravio ovo nesvakidašnje vozilo sa ciljem da promoviše zdraviji, jeftiniji i ekološki prihvatljivi način života.
Komentari samo pljušte
"Prešao igricu", "Kakva je ovo freza", "Gde su mu krila?", samo su neki od komentara ispod fotografije.
