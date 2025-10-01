Slušaj vest

Na Satelitskoj pijaci, u Novom Sadu, prodavci kažu da za vikend prodaju i do tonu paprike!

Može i da se bira — preprodavci nude već spremljene džakove, a uzgajivači iz Ruskog Krstura, Futoga i okoline, sami prodaju svoju robu.

Bilo da tražite savršenu papriku za ajvar, punjenje ili pečenje, na novosadskim pijacama lako ćete pronaći sve što vam treba za zimnicu.

Cena za kilogram je od 150 do 200 dinara, a na veću količinu, kako kažu, može i za 100.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaKAD VAS HOĆE! Dušanki se posrećila kupovina na pijaci u Vranju: Paprika za 100 dinara po kilogramu, a GAJBU PARADAJZA PLATILA 600!
PAPRIKAJEFTINA.jpg
PlanetaGAĐANI ŠATORI RASELJENIH KOD PIJACE, NAJMANJE 15 MRTVIH U GAZI: Civilna zaštita objavila crni bilans najnovijih izraelskih vazdušnih udara (FOTO)
profimedia-1039551886.jpg
PlanetaSTRAVIČNA EKSPLOZIJA U TURSKOJ: Ima mrtvih i ranjenih, sve se desilo na pijaci, pogledajte jeziv snimak (VIDEO)
Eksplozija Turska
InfoBizAMERIKANCI DOŠLI NA BALKAN, OTIŠLI NA PIJACU PA ODMAH DALI SVOJ SUD: "Pa gde to ima?! Kod nas u Kaliforniji NE" Jedna stvar im posebno zapala za oko
Pijaca voće povrće najprodavanje lubenica