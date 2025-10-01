Može i da se bira — preprodavci nude već spremljene džakove, a uzgajivači iz Ruskog Krstura, Futoga i okoline, sami prodaju svoju robu
NOVOSADSKE PIJACE OVIH DANA PUNE SOČNIH PROIZVODA! Skoro na svakoj tezgi prodaju "ajvarušu", a evo i po kojoj ceni! (FOTO)
Na Satelitskoj pijaci, u Novom Sadu, prodavci kažu da za vikend prodaju i do tonu paprike!
Može i da se bira — preprodavci nude već spremljene džakove, a uzgajivači iz Ruskog Krstura, Futoga i okoline, sami prodaju svoju robu.
Bilo da tražite savršenu papriku za ajvar, punjenje ili pečenje, na novosadskim pijacama lako ćete pronaći sve što vam treba za zimnicu.
Cena za kilogram je od 150 do 200 dinara, a na veću količinu, kako kažu, može i za 100.
