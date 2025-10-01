Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja dok na teretnim terminalima kamioni čekaju od jednog do tri časa, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja su na prelazima Batrovci i Šid gde u smeru ka Hrvatskoj kamioni čekaju tri časa.

Na prelazu Preševo u smeru ka Severnoj Makedoniji, prelazu Kelebija u smeru ka Mađarskoj i na prelazu Sremska Rača u smeru ka BiH, zadržavanje na teretnim terminalima traje oko dva časa a na prelazu Horgoš u smeru ka Mađarskoj oko sata.