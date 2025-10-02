Slušaj vest

Opština Trstenik, na čelu sa predsednicom Milenom Turk kao domaćinom, imala je čast da ugosti ministarku za porodicu i demografiju Jelenu Žarić Kovačević i državnog sekretara Lazara Petrovića.

Poseta je protekla u znaku zajedničke brige za porodicu, decu i budućnost našeg kraja. Prvo su zajedno posetili porodicu Đusić u Velikoj Drenovi – porodicu sa petoro dece, čija ljubav, sloga i predanost predstavljaju najlepši primer porodičnih vrednosti.

U Centru za socijalni rad, u razgovoru sa direktorom Vladimirom Antićem, razmatrani su važni projekti koji pružaju podršku deci i porodicama i unapređuju socijalnu zaštitu u lokalnoj zajednici.

1/6 Vidi galeriju Ministarka za porodicu i demografiju Jelena Žarić Kovačević u poseti Trsteniku Foto: Opština Trstenik

- Posebno mesto u poseti zauzeli su radovi na izgradnji novog objekta vrtića PU "Biseri". Završetkom prve faze radova najmlađi Trsteničani dobiće bolje i savremenije uslove za rast i razvoj. Završnica posete bila je u znaku duhovnosti i tradicije – obilazak veličanstvenog manastira Ljubostinja, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih simbola trsteničkog kraja I Srbije u celini. Ponosni smo na snažnu saradnju države i lokalne samouprave i zajedničku posvećenost stvaranju bolje budućnosti za porodice, decu i sve građane Trstenika - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.