U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 50 pregleda odraslih osoba (tokom dana 12, a tokom noći 38 pregleda). Na javnom mestu bile su dve intervencije.

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, pacijenti sa povredama i astmatičari.

- Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, dijabetičari, pacijenti u alkoholisanom stanju i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 213 poziva telefonom.

Dejan Đusić 