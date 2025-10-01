- Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, dijabetičari, pacijenti u alkoholisanom stanju i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 213 poziva telefonom.

Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavila je 39 intervencija na terenu (24 tokom dana i 15 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 50 pregleda odraslih osoba (tokom dana 12, a tokom noći 38 pregleda). Na javnom mestu bile su dve intervencije.

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, pacijenti sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, dijabetičari, pacijenti u alkoholisanom stanju i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je u prethodna 24 časa upućeno 213 poziva telefonom.