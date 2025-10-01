Slušaj vest

Sneg još uvek ne pada jakim intenzitetom, stoga beli pokrivač još nije formiran.

Iako je tek 1. oktobar meštani planinskih sela nisu iznenađeni promenom vremena.

- Mi smo spremni za zimu još od avgusta. Drva smo spremili, osnovne namirnice smo već kupili. Jer, kod nas preko zime ne može da se ide u prodavnicu svaki čas, kaže za RINU jedan od meštana.

Službe za održavanje puteva su u regularnoj pripravnosti i reagovaće ukoliko za tim bude bilo potrebe.

 Kurir.rs/RINA/Foto: Ilustracija

