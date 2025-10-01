Tokom ranih jutarnjih sati kiša je na području planine Golije prešla u susnežici i sneg.
MEŠTANE PRELEPE ALI SUROVE GOLIJE RANI SNEG NIJE IZNENADIO: Mi smo već u avgustu spremili i drva i osnovno za zimu! (VIDEO)
Iako je tek 1. oktobar meštani planinskih sela nisu iznenađeni promenom vremena.
- Mi smo spremni za zimu još od avgusta. Drva smo spremili, osnovne namirnice smo već kupili. Jer, kod nas preko zime ne može da se ide u prodavnicu svaki čas, kaže za RINU jedan od meštana.
Službe za održavanje puteva su u regularnoj pripravnosti i reagovaće ukoliko za tim bude bilo potrebe.
Kurir.rs/RINA/Foto: Ilustracija
