Posebno značajno je što su građani oslobođeni plaćanja troškova u visini od 300 do 500 evra, zahvaljujući odluci lokalne samouprave.

„Finansijsko rasterećenje za domaćinstva je važno, jer upravo ovakvi projekti podstiču ljude da se priključe na novu infrastrukturu“, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Kancelarija JKP Vodovod u Mesnoj zajednici Laćarak radi svakog radnog dana, a građanima je za podnošenje zahteva potrebna samo lična karta.

Ovaj projekat deo je šire modernizacije komunalne infrastrukture u Sremskoj Mitrovici, a u planu je da na mrežu bude priključen veliki broj domaćinstava.