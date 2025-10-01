Slušaj vest

Do kalendarskog roka za početak grejne sezone ostalo je još petnaest dana, a iz lozničke JKP ‘’Toplana’’ kažu da će do kraja ove sedmice biti završene sve pripreme za kvalitetan početak isporuke toplotne energije korisnicima usluga ovoga preduzeća.

- Pripreme su u završnoj fazi, danas je počelo punjenje sistema o čemu su naši korisnici pravovremeno obavešteni. Oni treba da prate stanje instalacija u svojim prostorijama i ukoliko primete neka curenja i slično o tome da nas odmah obaveste kako bismo mogli da otklonimo probleme na vreme. Nije isključeno da do kraja sedmice počnemo i sa toplim probama, a ukoliko bude potrebe moguće da i
radijatori budu topli pre zvaničnog starta grejanja. Pratićemo vremenske prilike i naše aktivnosti uskladiti sa njima kao što smo to činili i prethodnih godina – poručuju iz ‘’Toplane’’.

Iz preduzeća su ranije najavili da će se postarati da grejanje tokom predstojeće sezone bude kao i poslednjih nekoliko - stabilno, redovno i kvalitetno, a da eventualni prekidi isporuke toplotne energije zbog neplaniranih havarija budu otklonjeni u što kraćem vremenskom roku. Lozničane je posebno obradovala vest da će i predstojeće zime njihovi stanovi i poslovni prostori biti topli po cenama koje su nepromenjene još od 2013. godine.

