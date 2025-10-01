Slušaj vest

U zajedničkoj akciji službi komunalne inspekcije i Komunalne milicije grada Kragujevca, sprovedenoj na Zelenoj pijaci, zaplenjeno je 21 kilogram rezanog duvana i nova garderoba, čija se vrednost procenjuje na oko 800.000 dinara.

- Zajedničke aktivnosti inspekcijskih službi i komunalne milicije jedan su od primera sistemskog delovanja, odnosno mehanizma, koje nastavljaju kontinuitet u borbi protiv sive ekonomije i nelegalne trgovine, izjavila je v.d. načelnica Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, Bojana Vukotić.

Ona je najavila da će se nastaviti sa redovnim kontrolama i akcijama suzbijanja nelegalne trgovine.