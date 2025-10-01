Na kragujevačkoj Zelenoj pijaci u centru grada zaplenjena je veća količina duvana i garderobe u nelegalnoj prodaji.
ZELENA PIJACA U KRAGUJEVCU: Zaplenjeni duvan i nova garderoba u nelegalnoj prodaji vredni 800.000 dinara
U zajedničkoj akciji službi komunalne inspekcije i Komunalne milicije grada Kragujevca, sprovedenoj na Zelenoj pijaci, zaplenjeno je 21 kilogram rezanog duvana i nova garderoba, čija se vrednost procenjuje na oko 800.000 dinara.
- Zajedničke aktivnosti inspekcijskih službi i komunalne milicije jedan su od primera sistemskog delovanja, odnosno mehanizma, koje nastavljaju kontinuitet u borbi protiv sive ekonomije i nelegalne trgovine, izjavila je v.d. načelnica Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, Bojana Vukotić.
Ona je najavila da će se nastaviti sa redovnim kontrolama i akcijama suzbijanja nelegalne trgovine.
