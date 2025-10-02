Slušaj vest

Sve češće se dešava da medvedi kao nikad pre prilaze kućama u potrazi za hranom. Medvedi su trenutno u stanju hiperfagije, tačnije intenzivno se kreću u potrazi za hranom pre nego što utonu u hibernaciju, tojest u zimski san. Ipak, usled klimatskih promena i sve blažih zima dešava se da oni uopšte ne spavaju preko zime.

Tokom hladnih meseci se uglavnom nalaze u svojim brlozima, mada neki mogu biti aktivni i tokom cele zime i na svakih deset dana ustaju kako bi urinirali ili pili vodu.

- Temperatura tela im se spušta na oko 2 stepena, disanje, puls i metabolizam se usporavaju, ali ipak se lako mogu probuditi i izaći iz brloga, posebno nakon perioda otopljavanja. Tokom blagih zima poneki medvedi sve vreme ostanu na nogama, ističe za RINU Ranko Milanović iz NP Tara.

Skrovita stanište Tare omogućila su opstanak najbrojnijoj i najznačajnijoj populaciji medveda u Srbiji. U Nacionalnom parku Tara živi više 60 odraslih jedinki, a njih 18 je markirano i prate se preko GPS ogrlice i foto zamki.

- Godinama unazad vrši se monitoring mrkog medveda. Na taj način ustanovili smo da se itekako puno kreću. Dešavalo se da mlađi medvedi koji traže svoj životni prostor pređu dnevno do 60 kilometara, a neki su za devet meseci prešli čak oko 1800 kilometara, rekao Milanović.

U svojim putešestvijama medvedi neretko prelaze granicu, ali se vrlo često i vraćaju da zimu prespavaju na svom prirodnom staništu.

- Dok je lepo vreme oni znaju da preplivaju Drinu, prošetaju do Zenice oko 270 kilometara i vrate se u svoje prirodno stanište" , navodi Ranko.