Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obeležava 1. oktobra, predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić posetio je udruženje penzionera u Kostolu.

Tokom susreta sa starijim sugrađanima razgovaralo se o njihovim potrebama, planovima i izazovima sa kojima se susreću, kao i o načinima na koje lokalna samouprava može dodatno da podrži njihov rad i doprinese stvaranju boljih uslova za kvalitetan i dostojanstven život u trećem dobu.

- Stariji sugrađani su naš oslonac, čuvari tradicije i iskustva koji su oblikovali našu zajednicu. Njihov doprinos razvoju Kladova je nemerljiv, a naš zadatak je da im obezbedimo podršku, pažnju i poštovanje koje zaslužuju. Naš cilj je da zajedno sa njima gradimo društvo u kojem se svaki životni period poštuje i vrednuje. Lokalna samouprava će i ubuduće pružati podršku aktivnostima udruženja penzionera i ulagati u programe koji unapređuju njihov položaj i kvalitet života - kazao je Nikolić.

Kostolu Foto: RINA

Poseta je protekla u prijateljskom razgovoru i druženju, uz obećanje da će saradnja opštine i udruženja penzionera biti nastavljena i u narednom periodu, sa zajedničkim ciljem da se život u Kladovu učini još lepšim i humanijim za sve generacije.