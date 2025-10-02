Slušaj vest

Rode su se baš ozbiljno ulenjile ove godine i ne dolaze tako često u loznički kraj kao prošle.

Tako je ovoga septembra rođeno ukupno 75 beba, 36 dečaka i 39 devojčica, što je 26 manje nego prošle godine u istom mesecu.

Lani je u septembru bila 101 beba, tada je drugi put posle avgusta iste godine premašena stotka, a bate i seke su bile skoro izjednačeni, 50 momaka i 51 devojka.

Zabrinjava i što je u prvih devet meseci ove rođeno 646 beba, čak 107 manje nego u istom periodu prošle godine, odnosno 51 manje nego u tom periodu 2023. godine.

Do kraja godine ostala su 92 dana i biće dobro ukoliko se broj novorođenčadi bar izjednači sa prošlom kada je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 946 beba, 40 više nego godinu pre.