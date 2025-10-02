Slušaj vest

Osnovna škola "Mur" u Novom Pazaru će uskoro uvesti đačke uniforme. Rezultat ankete koju je direktorka škole sprovela među roditeljima pokazuje da je 70% onih koji žele da se ova ideja što pre realizuje. Kada će se to desiti i kako će sam proces funkcionisati proveravao je novinar Kurir televizije "Redakcija" Emir Ličina u uključenju iz Novog Pazara.

- Nije prvi put da govorimo o ovoj školi, već smo pričali o njima kada su prvi uveli ormariće gde su đaci odlagali svoje mobilne telefone - podsetio je Ličina.

OSNOVNA ŠKOLA U NOVOM PAZARU POZNATA PO INOVACIJAMA UVODI JOŠ JEDNU - Školske uniforme nosiće i nastavnici i deca? Roditelji su glasali i ovo su rezultati Izvor: Kurir televizija

Direktorka škole Alma Murić ispričala je kako se uprava odlučila na ovaj korak.

- Došli smo na tu ideju sa željom da smanjimo razlike između učenika u pogledu odevanja, da se ne prave razlike po socijalnom statusu i da se stvori osećaj pripadnosti školi. Od školskog odbora koji je savetodavni organ dobili smo saglasnost. Roditelji su nas podržali, ali kada smo dali ankete bilo je i dosta protiv, od 635, 407 je reklo da žele uniforme, 108 ne i 42 je uzdržano.

Postoji ideja da to isto važi i za nastavni kadar.

- Nastavnici su prihvatili, nije bilo problema kao sa učenicima. Mi smo želeli da svojim primerom pokažemo učenicima da je nošenje uniforme nešto sasvim normalno i da to nije ništa strašno, nego smo svi jednaki i svi nosimo ono što je za našu školu dobro i što će se pokazati kao dobro - istakla je Murić.

