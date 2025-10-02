Slušaj vest

Do sada su od plaćanja takse bila izuzeta vozila sa bajinobaštanskim i užičkim tablicama, što od sada više ne važi za njih.

Prema rečima direktora NP Tara Dragića Karaklića ova naknada se naplaćuje u skladu sa Zakonom o naknadamo korišćenja javnih površina, odnosno Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara.

- Elektronska naplata takse ima za cilj da pojednostavi proceduru, izbegne čekanje i omogući bržu i efikasniju naplatu naknada za korišćenje saobraćajnica u okviru zaštićenog područja. Tako se više neće stvarati gužve na naplatnim rampama u Perućcu i na Kaluđerskim barama, gde su i postavljene - rekao je Dragić Karaklić.

Cene

Dnevna taksa za automobile je 300 dinara, do 10 dana boravka u NP Tara je 800 dinara, a godišnja taksa iznosi 2.000 dinara.

Postoji i cenovnik za teretna vozila i autobuse, kao i za sva druga motorna vozila.

Taksu je moguće platati elektronski.

- Na početnoj stranici portala www.naplatanptara.rs korisnici unose registarski broj vozila, nakon čega im se nude dve opcije: provera zaduženja – gde system automatski prikazuje postojeća dugovanja, i plaćanje unapred, koje omogućava posetiocu da plati taksu pre ulaska u park za željeni vremenski period – objasnio je direktor NP Tara i dodao je da se prilikom unosa registarske oznake unose

sva slova i brojevi bez razmaka i crtica.

Foto: Z.G.

Sistem je dodatno unapređen tako da automatski prepoznaje najpovoljniju opciju za korisnika – na primer, ukoliko je više pojedinačnih dana skuplje od desetodnevne karte, sistem će to sam prepoznati i ponuditi je kao isplativiju opciju. Plaćanje se može obaviti na više načina: platnim karticama, elektronskim bankarstvom, skeniranjem IPS QR koda putem aplikacije banke.

Nakon uspešne uplate, korisnik dobija elektronsku potvrdu u PDF formatu, pogodnu za čuvanje tokom boravka u parku, dok fiskalni račun stiže na mejl adresu korisnika.

Rok za plaćanje naknade je 40 dana od nastanka obaveze. Ukoliko do tada uplata ne bude izvršena, korisniku se najpre šalje opomena, sa dodatnim troškovima obrade i rokom za uplatu od osam dana. Nakon toga, u slučaju neplaćanja, sprovodi se postupak u skladu sa važećim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Za vozila sa stranim tablicama ako ne plate taksu biće angažovana jedna agencija iz Novog Sada, koja već ima mehanizme za takvu vrstu naplate.

Ko ne mora da plaća

Od ove takse su oslobođeni: fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području; fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području; fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama i penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije.