Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i kontradiverzione ekipe detaljno su pregledali sve škole u Srbiji u kojima je bilo dojava o bombama. Do sada je potvrđeno da su sve dojave lažne, ali su škole evakuisane u skladu sa bezbednosnim procedurama.

Nije ništa nađeno

U do sada pregledanim lozničkim školama koje su dobile dojavu da su u njima postavljene bombe nije ništa nađeno, potvrđeno je za Kurir iz dobro upućenog izvora. Prema nezvaničnim informacijama, prvu prijavu iz jedne od gradskih osnovnih škola loznička policija dobila je jutros oko sedam sati, a kako je koji direktor otvarao elektronsku poštu i video mejl o tome ih je obaveštao.

- Dojavu su dobile skoro sve od četrnaest lozničkih osnovnih i četiri srednje škole, a policija je odmah reagovala po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi. Nastava je odmah prekinuta, a đaci i zaposleni su evakuisani. Policija obavlja kontradiverzioni pregled po školama i po njegovom završetku učenici se vraćaju na nastavu. Do sada nigde ništa nije nađeno – kazao je naš izvor.

Potvrđena je i informacija da je pre nekoliko dana jedna loznička seoska škola imala dojavu o bombi, ali i da to nema veze sa današnjim dešavanjima jer je utvrđeno da je tada bila reč o neslanoj učeničkoj šali.

Isto i u Sremskoj Mitrovici

Prema informacijama iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, više osnovnih škola u gradu i na teritoriji Srema dobilo je obaveštenje o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Evakuisane škole u Sremskoj Mitrovici

Kako potvrđuju roditelji, dojave su stigle u OŠ „Boško Palkovljević Pinki“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i OŠ „Jovan Popović“.

Deca su odmah poslata kući, a nastava je prekinuta dok traju provere.

Zvanično obaveštenje škole „Jovan Popović“

Uprava škole je roditeljima uputila saopštenje:

„Poštovani roditelji,

Obaveštavamo vas da je danas u OŠ „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici stigla dojava o postavljenoj bombi. Učenici prve smene su odmah evakuisani i poslati kućama, u skladu sa svim bezbednosnim procedurama. Nakon detaljnog pregleda nadležnih službi Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da je dojava lažna i da je škola u potpunosti bezbedna za boravak učenika i zaposlenih.

Nastava u drugoj smeni odvijaće se po utvrđenom rasporedu i satnici.

Hvala vam na razumevanju i saradnji.

Uprava škole.“

Policija na terenu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i kontradiverzione ekipe detaljno su pregledali sve objekte. Do sada je potvrđeno da su sve dojave lažne, ali su škole evakuisane u skladu sa bezbednosnim procedurama.

MUP saopštio – 807 škola primilo dojave o bombama!

Podsetimo, prema zvaničnom saopštenju, do 9.30 časova danas je u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola prijavljeno da su navodno postavljene eksplozivne naprave.

MUP ističe da policija postupa po Instrukciji o načinu postupanja u slučajevima saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi.

Istraga u toku – uključena i međunarodna saradnja

Pored terenskih radnji i kontradiverzionih pregleda, u istragu je uključena i Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Preko mehanizama međunarodne saradnje, ova služba će stupiti u kontakt sa partnerima u inostranstvu u cilju identifikacije pošiljaoca pretnji.