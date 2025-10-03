Slušaj vest

Nesvakidašnju situaciju doživeo je Aleksandar Lukić iz Srema dok je radio na proizvodnim poljima svoje firme u ataru sela Šatrinci na padinama Fruške Gore. Naime, on je na livadi pronašao ždrebnu kobilu bez vlasnika i odmah je odlučio da životinju ne ostavi prepuštenu samu sebi, već da nađe vlasnika.

- Na njivi je stajala kobila za koju je bilo vidno da je ždrebna. Videlo se da je vlasnička i da je bila izgubljena i uplašena. Gledao sam neko vreme da li će se neko pojaviti, ali nikoga nije bilo. Svezao sam kobilu kako ne bi otišla dalje i krenuo da tražim vlasnike - kaže za RINU Aleksandar.

Vozio se kolima po tom području u nadi da će možda sresti nekog ko traži svoju kobilu. Nakon kraće potrage, u blizini Maradika sreo je čobane koji svake godine tu dovode stada ovaca, pa se i raspitao.

- Jedan od njih mi je rekao da ima konja i uputio sam ga gde sam ga našao i vezao. Tako smo na kraju došli do vlasnika - dodaje Lukić.

Priseća se da su pre nekoliko godina imali obrnutu situaciju, kada je vlasnik svuda tražio konja ali ga ipak nisu našli. Sada je konj ipak završio kod svog vlasnika.

Aleksandar Lukić Foto: RINA, Privatna arhiva

Ova priča pokazuje da još i te kako ima ljudi koji ne ostaju nemi da izgubljene životinje i čine sve da ih vrate valsnicima, kako ne bi gladovale i smrzavale se na hladnom vremenu.