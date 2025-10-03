Slušaj vest

LOZNICA – Pod sloganom ‘’Učilo se, nadogradilo se“ drugi Sajam nauke učenika lozničkih škola na kome su predstavljeni radovi iz društvenih nauka, održan je juče u lozničkom Inovacionom centru. Kroz prikaz radova i prezentacije nastale uz podršku njihovih mentora, nastavnika i profesora, učenici su pokazali kako znanje stečeno u nastavi prerasta u kreativna rešenja.

Da Loznica ne oskudeva u talentovanim i kreativnim učenicima videlo se još na prvom Sajmu nauke učenika lozničkih osnovnih i srednjih škola, održanom u junu, a drugi takav skup to je samo potvrdio. Letos su pokazali radove iz oblasti prirodnih nauka, a sada iz društvenih nauka koje mogu biti ništa manje interesantne.

- Ovo je festival znanja gde želimo na jednom mestu da okupimo najtalentovanije i najvrednije učenike našeg grada koji su, zahvaljujući svom radu i trudu, zaslužili da budu uzor vršnjacima. Grad će se truditi da pruža apsolutnu podršku učenicima i njihovim mentorima, da nastave putem kojim su krenuli i osvetlaju obraz ne samo svoje škole već i svog grada. Nastojaćemo i dalje da unapređujemo uslova u kojima oni uče i rade, da stvaramo podsticajno okruženje u kome će se njihov rad vrednovati kroz stipendiranje i različite vidove podrške – kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović, zadužen za lozničku prosvetu.

Učesnici drugog Sajma nauke bili su učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na raznim takmičenjima i smotrama u Srbiji, a bilo je prijavljeno 26 njihovih prezentacija iz istorije, engleskog, književnosti na kojima se moglo saznati mnogo toga. Pravo mesto za to je Inovacioni centar čija direktorka Danijela Marković kaže da se sajmovi organizuju sa željom da pod njegom krov sve škole šalju najbolje učenike da ovde predstave svoje radove.

- Ovde su radovi učenika iz društvenih nauka i čućemo mnogo toga zanimljivog iz istorije našega kraja, mnogo istorijskih i naučnih činjenica. Planiramo da nastavimo sa ovakvim smotrama i Inovacioni centar mladi treba da vide kao mesto gde mogu da predstave ono čime se bave i obrate se za pomoć. Sva ova deca su nagrađivana na naučnim smotrama u našoj zemlji, pokazuju da istraživanje i nauka nisu bauk i da se samo ozbiljnim radom može napredovati. U Loznici ne postoji škola u kojoj nema talenata. Često kažemo da je ovo zavičaj velikana, Vuka, Cvijića, a verujem da među ovom decom rastu neki novi velikani koji će proslaviti ime Loznice – kazala je ona.