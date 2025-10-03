Slušaj vest

Savremena galerija Subotica, kao jedna od najreprezentativnijih secesijskih građevina u Subotici, svake godine obeležava brojne događaje, sećanja na značajne arhitekte, na Svetski dan secesije i brojne umetničke događaje, organizovanjem vođenja publike kroz Palatu Rajhl, brojne manifestacije o bogatoj kulturnoj tradiciji Grada, arhitekturi, enterijerima građevina, zanimljivim fasadama i drugim tematskim predavanjima i tribinama za zainteresovane posetioce, za šta su potrebna višestruka angažovanja kulturnih radnika.

Da bi što bolje realizovali programe Savremene galerije Subotica, rukovodioci su u aktivnosti Savremene galerije uključili i volontere i volonterke. Aktivan je Klub 60 plus, u koji se uključuju zainteresovani građani poznije dobi, koji vole umetnost i druženje i sa radošću su posvećeni društvenoj zajednici.

Savremena galerija i ove godine organizuje prijem nove generacije volontera, koji pomažu posetiocima da bolje upoznaju savremenu umetnost i prostor Galerije, deleći stečena znanja i iskustva.

Rad uključuje komunikaciju s publikom, pružanje osnovnih informacija o aktuelnim izložbama, autorima i ključnim delima, kao i upoznavanje sa istorijom secesijske Palate Rajhl, u kojoj se Galerija nalazi.

- Do danas je 25 stalno angažovanih volonterki i volontera u Klubu 60 plus, koji pomažu da posetioci saznaju zanimljive detalje i događaje iz istorije, arhitekture, umetnosti i drugih oblasti Grada Subotice, da bi upoznali grad novim očima i stvarali nova sećanja - ističu iz Savremene galerije.

U Klubu je više žena, a prijave za novu generaciju volontera primaju se od 3. do 10. oktobra. Nove volonterke i volonteri pohađaće petodnevnu obuku, koja počinje 13. oktobra, u 10 časova.

- Tokom obuke, učesnici će se upoznati s radom Galerije, istorijom Palate Rajhl, osnovama komunikacije s publikom i tematskim okvirom aktuelnih izložbi. Nakon obuke, volonteri će se uključiti u rad sa posetiocima, prema rasporedu koji će biti prilagođen njihovim obavezama, uz minimalnu posvećenost od dva časa nedeljno - objašnjava za Kurir kustos Savremene Galerije, dodajući da za učešće u programu nije potrebno prethodno obrazovanje iz oblasti umetnosti .

- Dovoljna je želja da učite, otvorenost prema ljudima i spremnost da podelite deo svog vremena i posvećenosti, da doprinesete prenošenju saznanja, kroz susrete i razgovore, otkrivanjem novih pogleda na umetnost i život - poruka je iz ove subotičke ustanove kulture, duge i bogate tradicije.