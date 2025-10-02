Slušaj vest

Večeras se dogodio lančani sudar kod Velike Plane na auto-putu iz pravca Niša.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192, u udesu je učestvovalo pet vozila, a na deonici nastaju veći zastoji.

Trenutno nema informacija o stanju učesnika ove saobraćajne nezgode.

Kurir.rs

