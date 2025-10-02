Večeras se dogodio lančani sudar kod Velike Plane na auto-putu iz pravca Niša. U udesu je učestvovalo pet vozila, a na deonici su zastoji. Stanje učesnika još nije poznato.
TEŽAK LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU KOD VELKE PLANE: U udesu učestvovalo 5 vozila, formirane velike kolone (VIDEO)
Večeras se dogodio lančani sudar kod Velike Plane na auto-putu iz pravca Niša.
Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici 192, u udesu je učestvovalo pet vozila, a na deonici nastaju veći zastoji.
Trenutno nema informacija o stanju učesnika ove saobraćajne nezgode.
