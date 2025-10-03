Slušaj vest

ČAČAK - Jedan od najvećih alergena današnjice svakako je biljka ambrozija, a reakcije na nju u vidu zapušenog nosa i kašljanja naročito su pojačane poslednjih godina zbog kilmatskih promena koje su sve vidljivije i osetnije. Čini se da ambrozija buja kao nikad ranije, a istraživanja pokazuju da se sezona ovog najvećeg alergena proširila i da sada traje čak i oko tri meseca.

Koliko alergije na nju mogu biti ozbiljna muka i veliki problem najbolje znaju oni koji to tokom godine osećaju na svojoj koži. Među njima je i Čačanin Slavko Damljanović, koji nije želeo mirno da se preda neprijatelju već je odlučio da mu na sebi svojstven način doskoči. Iako gazi sedmu deceniju ovaj vitalni Čačanin lično čupa korov na svom i okolnim imanjima, kako bi uništio ambroziju i umanjio alergijske tegobe.

- Kašljem, kijam, godinama se borim. I ujutru i uveče, nema spasa. Zato čupam i u svom i u tuđem imanju. Pokušavam sa lekovima što iz apoteka što prirodnim, ali sve je uzalud. Prošle godine sam je uništio tarupom. Svako mora da se edukuje o tom alergenu čiji se polen raznosi na 50 kilometara. Ja sam upoznao čoveka koji ju je gajio sa cvećem, nije je prepoznao, tako da je u svom prozoru u stvari u saksiji gajio alergiju, govorio da se lepo cvet razgranao, a ono od toga nastao haos, kaže za RINU Čačanin Slavko, nadaleko poznat kao borac protiv ambrozije.

1/6 Vidi galeriju Ambrozija u Srbiji Foto: RINA

Ovaj odgovoran i vredan čovek, godinama se jedini u svom kraju bori protiv ambrozije ne birajući sredstva kojima je uništava, ali ističe da bi i drugi trebalo da se uključe.

- Ja sam prvo čupao kod sebe, a onda sam rešio da čupam i kod ostalih komšija pošto njih očigledno to mrzi da urade. Meni nije teško, jer znam da činim dobro delo, ne samo za sebe nego i za svoje komšije. Ponekad mi poneko pomogne, ali ja želim da probudim svest kod što više ljudi kako bi možda u nekom budućem periodu potpuno se rešili ove biljke koja nam donosi velike muke, iskren je Slavko,

Sezona alergije na polen počinje u avgustu i traje sve do oktobra. Na podneblju Zapadne Srbije primetan je skok broja slučajeva alergičnih na ambroziju. Ranije je ona mahom bila zastupljena najviše na području Vojvodine. Struka kaže – i za to su „zaslužne“ klimatske promene.

- Ta biljka se proširila, sada je imamo i mi ovde, pa sve veći broj ispoljava alergijske reakcije. Svi oni, koji imaju dugotrajnu prehladu u letnjem i jesenjem periodu, posebno u mesecima avgust, septembar, oktobar, ako nikako ne prolazi, ako kijaju, svrbe ih oči, kijaju više puta za redom, posebno u jutarnjim satima, treba da se obrate svojim lekarima, te da imaju ideju da se možda radi o alergijskoj reakciju na tu biljku, objasnila je dr Zorica Zatežić Čelper, pedijatar - alergolog.

Problemom alergije na ambroziju bavi se i resorno Ministarstvo u Vladi Srbije

U cilju što većeg suzbijanja ove alergene biljke Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji, podsećajući ih na obaveze u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje ambrozije jedne od najrasprostranjenijih i najštetnijih alergenih korovskih biljaka.

U dopisu se između ostalog navodi da kako ambrozija sa sobom nosi ozbiljnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji, a istovremeno predstavlja i veliku opasnost po zdravlje ljudi važno je da lokalne vlasti, ali i vlasnici i korisnici zemljišta, na vreme sprovedu mere njenog uništavanja , pre nego što biljka uđe u fazu cvetanja. Prema obaveštenju Ministarstva, opštine i gradovi bili su dužni da odmah obaveste vlasnike parcela na kojima je primećena ambrozija i da im nalože njeno uklanjanje u roku od 15 dana.

- U saradnji sa ministarstvom preduzimamo adekvatne mere efikasne u suzbijanju ove korovske biljke u narednom periodu. Podatke i broj lokacija na kojima se nalazi ambrozija lokalnoj samoupravi dostavljaju PSSS I inspekcijiski nadzor, a građani su u obavezi da primene mere, agrotehničke, obrada zemljišta ili košenje ambrozije ili pak da koriste određene preparate za suzbijanje te korovske biljke. Lokalna samouprava putem inspekcijskih nadzora izvršava uvid u lokacije i daje naloge vlasicima da uklone ambroziju u roku od 15 dana. Ukoliko se obaveza ne izvrši, komunalne službe obaveštavaju fitosanitarnu inspekciju, koja izdaje obavezna rešenja. Ako ni tada nema reakcije, uništavanje sprovodi ovlašćeno lice, a troškove snose nesavesni vlasnici zemljišta, kaže Marjana Petronijević pomoćnica gradonačelnika Čačka.

Planina Zlatibor – idealno mesto za alergične na ambroziju

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja može da naraste i do dva metra, a ono što je specifično za nju jeste da može da opstane i u veoma nepovoljnim uslovima, stoga vrlo lako postaje dominantan korov. Jedna biljka može proizvesti i preko 160.000 semenki, a seme u zemljištu može održati klijavost čak i do 40 godina. Kod najosetljivijih osoba već od 8 do 20 polenovih zrna u metru kubnom vazduha može da izazove jake alergijske reakcije, a samo jedna biljka ambrozije produkuje 1–8 milijardi polenovih zrna.

Uprkos činjenici da na području Zapadne Srbije sve više buja, na planini Zlatibor ova biljka ne donosi veliki probleme, a merenja često ne pokazuju povećanost alergena. Zato se zlatiborski kraj smatra rajem za alergične osobe.

- Iako povišene, koncentracije polena ambrozije, najvećeg alergena među biljkama, na području mernog mesta Zlatibor prethodnih meseci bile su znatno niže nego na ostalim mernim mestima u Republici Srbiji, ali se bez obzira na to, ipak se uočava trend porasta u odnosu na prethodne godine, saopšteno je iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Koncentracija polena u vazduhu na Zlatiboru se prati od 2013. godine uz pomoć aparata koji su postavljeni na meteorološkoj stanci, a podatke analiziraju evropski sertifikovane osobe.