Prvi sneg za ovu godinu već je uveliko pao u više delova Srbije i regiona - te su prvi na udaru bili planinski vrhovi i okolina. I dok danima gledamo prve pahulje kako pokrivaju ulice, sneg koji je pao kod Ivanjice i u okolnim mestima paralisao je puteve, a u pojedinim delovima je uspeo i da sruši drveće.

- Put prema Kušićima je pod snegom, kolovoz klizav i otežan za vožnju - navodi se na Instagram stranici "info liga", dok kadrovi pokazuju da je sneg uspeo i da sruši drveće na magistralnom putu Ivanjica - Sjenica.

Sneg prema Kušičima

Građani sklanjaju srušena stabla

Građani trenutno uklanjaju palo drveće kako bi se put oslobodio, ali se vozačima savetuje maksimalan oprez i odlaganje puta ako nije neophodan.

Sneg na putu Ivanjica - Sjenica

Ruska zima stigla u Srbiju

Kako se navodi u prognozi, i sutra, kao što je i danas, tačnije u petak biće oblačno i hladno sa kišom, a na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Jedino će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

- Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48h lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše, a u planinskim predelima između 25 i 50 cm snega - najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obrt u vremenskoj prognozi

Kako je naveo Ivan Ristić, meteorolog, nakon jednog od najtoplijih leta — sa pet toplotnih talasa — već početkom septembra dolaskom uragana Erin u Evropu, u Srbiju ponovo stižu tropske temperature.

- Do sredine treće dekade septembra bilo je relativno toplo, ali usled novog obrta u atmosferi u oktobar nas uvodi “ruska” zima. U sredu, 1. oktobra, počeće prodor hladnijeg vazduha koji je poreklom sa severoistoka Rusije. Došao je do Poljske i Nemačke i polako stiže do nas što će usloviti razvoj ciklona u Tirenskom, Jonskom i delu Jadranskog mora - naveo je Ristić za Kurir.

Sneg u Novoj Varoši Foto: RINA

Petak će biti najhladniji dan

Prema njegovim rečima između četvrtka i petka, zbog priliva još hladnijeg vazduha i snižavanja temperature, visina do koje će padati sneg biće oko 500 metara nadmorske visine, tako da i u brdovitim i planinskim predelima očekujemo pojavu snega.

- Petak će biti najhladniji dan, biće pretežno oblačno povremeno sa kišom. U brdovito-planinskim predelima očekuju se susnežica i sneg s tim što će na visinama od 800 do 1.000 metara nadmorske visine doći do formiranja snežnog pokrivača. Prema sadašnjim prognozama, očekuje se na Kopaoniku i do 50 cm snega i tamo će temperature u petak biti skoro ceo dan -4 stepena, što je prava zimska temperatura.

Vreme za vikend

- U subotu pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada. U nedelju jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će u nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima mestimično usloviti kišu - navodi se u RHMZ najavi i dodaje:

- Zatim se od utorka očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Kako je dodao Ristić, miholjsko leto može da potraje do dve nedelje, a početak jeseni se očekuje u trećoj dekadi oktobra — tačnije oko 24. oktobra.