SNEG I NA VIDOJEVICI: Sela kod Prokuplja se zabelela (FOTO/VIDEO)
Nakon dva sata, on je prekrio sela Beli Kamen, Mrljak, Jabučevo, a kako saznajemo, provejava i u Žitnom Potoku, koji je niži.
Foto: Kurir/B.R.
Najviše snega za sada ima na samom vrhu Vidojevice, odnosno vrhu Bandera čija je nadmorska visina 1.155 metara nadmorske visine.
Upravo na tom vrhu je i najveći teleskop na Balkanu "Milutin Milanković", kao i istraživačka stanica beogradske Opservatorije.
U selima u kojima je pao sneg, nema ni struje.
Za sada su svi putevi prohodni, pa i na ovom potezu, ali se savetuje oprezna vožnja.
