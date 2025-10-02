Slušaj vest

Tokom poodneva na planini Vidojevici iznad Prokuplja počeo je da pada sneg.

Nakon dva sata, on je prekrio sela Beli Kamen, Mrljak, Jabučevo, a kako saznajemo, provejava i u Žitnom Potoku, koji je niži.

Najviše snega za sada ima na samom vrhu Vidojevice, odnosno vrhu Bandera čija je nadmorska visina 1.155 metara nadmorske visine.

Upravo na tom vrhu je i najveći teleskop na Balkanu "Milutin Milanković", kao i istraživačka stanica beogradske Opservatorije.

U selima u kojima je pao sneg, nema ni struje.

Za sada su svi putevi prohodni, pa i na ovom potezu, ali se savetuje oprezna vožnja.

