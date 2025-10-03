Slušaj vest

U Vranju je pao prvi sneg. Nakon kiše koja bez prestanka pada od noći prema četvrtku, u tom gradu u petak u ranim jutarnjim satima počeo je da pada i prvi sneg ove godne.

U Vranju veje li veje Izvor: Kurir/T.S.

Zabeleli su se krovovi, a u jednom trenutku u Vranju je počelo i da pada jačim intenzitetom.

Foto: Kurir/T.S.

 Jutarnja temperatura je 2, a maksimalna dnevna biće pet stepeni.

Prethodne nedelje u Vranju su zabeležene letnje temperature, nakon čega je došlo do naglog zahlađenja.

Podsetimo, na planinama sneg ne prestaje da veje, a povećava se i snežni pokrivač. Prema poslednjim podacima RHMZ, na Kopaoniku ima 40 cm snega, a temperatura je 4 stepena ispod nule, što je i najhladnije mesto ovog jutra.

Sneg je praćen i vejavicom, uz jak vetar. Zabeleli su se i Zlatibor, Sjenica, Crni vrh, Nova Varoš...

