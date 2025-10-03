Slušaj vest

Sneg, koji od juče pada u Zapadnoj Srbiji, već pravi problema vozačima. Na Zlatiboru i Tari visina snežnog pokrivača je do 15 cm, dok je na Zlataru i višim delovima Prijepolja na pojedinim mestima i do 20 cm.

Zlatibor (3).jpg
Foto: Kurir/Z.G

Raskvašenog snega ima na putevima i klizavi kolovozi izuskuju dodatnu opreznost vozača.

Na Jabuci iznad Prijepolja, došlo je do pada drveća na put usled težine vlažnog snega.

Zlatibor (4).jpg
Foto: Kurir/Z.G

Privremeno je zaustavljen bio saobraćaj na putnom pravcu ka Crnoj Gori. Brzom akcijom vatrogasaca-spasioca uz asistenciju policije uklonjena su stable i osabraćaj je ubrzo uspostavljen.

Na Zlatiboru svi putevi prohodni, komunalci sklanjali palo drveće

Na Zlatiboru, kako navode iz KJP „Zlatibor“, svi putevi su prohodni uprkos snegu i otežanim uslovima.

- Ekipe Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ neprekidno su na terenu od sinoć, zbog snežnih padavina koje su zahvatile šire područje Zlatibora. Na pojedinim seoskim putevima mokar i težak sneg izazvao je obaranje stabala i dodatno otežao rad službi – rekao je Vladimir Lekić, rukovodilac zimske službe KJP „Zlatibor“.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 08.47.57_dc872371.jpg
Foto: Kurir/Z.G

Na terenu je angažovano oko 20 vozila – šest kamiona, devet traktora i pet kombinovanih građevinskih mašina. Ekipe su opremljene i motornim testerama, pa se prilikom čišćenja uklanja i oboreno drveće koje ugrožava prohodnost puteva.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 08.47.57_7f3b6e53.jpg
Foto: Kurir/Z.G

Sneg na Zlatiboru i dalje pada. Trenutna visina snežnog pokrivača je oko 10 do 15 cm, dok je na Torniku oko 30 cm. Iako su svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija otežano, a dodatne poteškoće na terenu stvaraju vozila koja još uvek nisu opremljena za zimske uslove.

1759390419IMG_2760.jpeg
sneg beli kamen.jpg
SNEG5.jpg
Screenshot 2025-10-02 203132.jpg