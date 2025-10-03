ZAPADNA SRBIJA POD SNEGOM: Ekipe na terenu, prohodni svi putevi na Zlatiboru! Sneg i dalje pada (foto)
Sneg, koji od juče pada u Zapadnoj Srbiji, već pravi problema vozačima. Na Zlatiboru i Tari visina snežnog pokrivača je do 15 cm, dok je na Zlataru i višim delovima Prijepolja na pojedinim mestima i do 20 cm.
Raskvašenog snega ima na putevima i klizavi kolovozi izuskuju dodatnu opreznost vozača.
Na Jabuci iznad Prijepolja, došlo je do pada drveća na put usled težine vlažnog snega.
Privremeno je zaustavljen bio saobraćaj na putnom pravcu ka Crnoj Gori. Brzom akcijom vatrogasaca-spasioca uz asistenciju policije uklonjena su stable i osabraćaj je ubrzo uspostavljen.
Na Zlatiboru svi putevi prohodni, komunalci sklanjali palo drveće
Na Zlatiboru, kako navode iz KJP „Zlatibor“, svi putevi su prohodni uprkos snegu i otežanim uslovima.
- Ekipe Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ neprekidno su na terenu od sinoć, zbog snežnih padavina koje su zahvatile šire područje Zlatibora. Na pojedinim seoskim putevima mokar i težak sneg izazvao je obaranje stabala i dodatno otežao rad službi – rekao je Vladimir Lekić, rukovodilac zimske službe KJP „Zlatibor“.
Na terenu je angažovano oko 20 vozila – šest kamiona, devet traktora i pet kombinovanih građevinskih mašina. Ekipe su opremljene i motornim testerama, pa se prilikom čišćenja uklanja i oboreno drveće koje ugrožava prohodnost puteva.
Sneg na Zlatiboru i dalje pada. Trenutna visina snežnog pokrivača je oko 10 do 15 cm, dok je na Torniku oko 30 cm. Iako su svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija otežano, a dodatne poteškoće na terenu stvaraju vozila koja još uvek nisu opremljena za zimske uslove.