Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 63 pregleda odraslih osoba (tokom dana 8, a tokom noći 55 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.



- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, pacijenti sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa epilepsijom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 183 poziva telefonom u prethodna 24 sata.