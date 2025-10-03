Slušaj vest

U zlatiborskom selu Šljivovica zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazana je ovogodišnja "Rakijada", koja je bila zakazana za 4. oktobar.

Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji trebalo je da se izaberu najbolje rakije, a za takmičenje je prijavljeno 86 uzoraka. Direktor Eko agrara Marko Marić, rekao je da se „briks-baunovom“ metodom“, utvrđuje kvalitet rakije.

Otkazana je i manifestacija "Pesničke vatre zlatiborske", koja je trebalo da se održi danas na Šumantnom brdu na Zlatiboru. Zbog vremenskih uslova odlažena je Kampanja „Daj pedalu raku“, planirana za 4. oktobar. Akcija će kako su saopštili organizatori, Savetovalište za žene obolele od raka dojke „Jefimija“ i grad Užice, biti organizovana naredne subote 11. oktobra u 11 časova.

Takođe, odložen je i „Sajam sporta“, koji je u organizaciji Udruženja sportskih novinara Užica i Grada Užica trebalo da bude održan danas na Trgu partizana u Užicu.