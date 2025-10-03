Slušaj vest

Na deonici Kaona između Kosjerića i Valjeva, zbog vremenskih neprilika i posledica snega, došlo je do zastoja u saobraćaju.

Udruženje AMK "Džiponje Kosjerić" intervenisalo je sa terencima kako bi uklonilo drveće koje je palo na put i oslobodilo zaglavljena vozila.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je na nepogode. Kako su najavili, danas i sutra očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom, dok će u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije padati sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Vetar će biti umeren, ponegde i jak, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 13 °C. Sve o najnovijoj najavi RHMZ pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Podsećamo da je i juče sneg izazvao probleme na putnim pravcima u zapadnoj i južnoj Srbiji, pri čemu je došlo do pada drveća i otežane vožnje u planinskim predelima, naročito kod Ivanjice i na magistralnom putu Ivanjica – Sjenica.

Vozačima se savetuje maksimalan oprez i odlaganje putovanja ako nije neophodno.

Ekipe za održavanje saobraćaja i dalje rade na uklanjanju posledica nepogoda kako bi se saobraćaj što pre normalizovao.