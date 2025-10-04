Slušaj vest

KIKINDA - Iako u Kikindi nova grejna sezona zvanično treba da počne 15. oktobra, zbog najavljenih niskih temperatura, korisnici daljinskog grejanja, njih oko 3.100, već danas, mogu da očekuju tople radijatore.

Kikinđani su najavu lokalnog distributera dočekali sa odobravanjem jer je u stanovima hladno:

- Zbog najavljenih niskih temperatura u subotu, 4. oktobra, počinje isporuka toplotne energije u jutarnjim i večernjim satima- poručili su iz “Toplane” i potvrdili da su prethodno obavljene tople probe.

Ne propustiteSrbijaMILAN POSEO MLADU KRAJ NAJVEĆE BUNDEVE! Pojavili se pa sve zasenili! Nevesta iz Turske nije verovala čega ima u Srbiji, evo šta se zbilo u Kikindi (FOTO)
Mladenci FOTO SAŠA UROŠEV (2).JPG
SrbijaU ČAST PALIH SRPSKIH ARTILJERACA U VELIKOM RATU: Top iz Kikinde stiže u Jadransku Lešnicu
top.jpg
Srbija"DANI LUDAJE" U KIKINDI JUBILARNI 40. PUT: Četiri dana koncerata, karnevala i najvećih tikvi
Merenje foto s.u..JPG
SrbijaGORAN IZ KIKINDE UPECAO OGROMNU GRDOSIJU! Roneći bez boce, na dah, uhvatio ribu tešku 24 kg - sve zabeležio: Odstrelio sam je na dubini od 20 metara (FOTO)
1007shutterstock-232389523.jpg