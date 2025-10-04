Srbija
Dobre vesti sa više od 3.100 korisnika: Daljinsko grejanje u Kikindi kreće već danas, hladan oktobar pali kotlove
KIKINDA - Iako u Kikindi nova grejna sezona zvanično treba da počne 15. oktobra, zbog najavljenih niskih temperatura, korisnici daljinskog grejanja, njih oko 3.100, već danas, mogu da očekuju tople radijatore.
Kikinđani su najavu lokalnog distributera dočekali sa odobravanjem jer je u stanovima hladno:
- Zbog najavljenih niskih temperatura u subotu, 4. oktobra, počinje isporuka toplotne energije u jutarnjim i večernjim satima- poručili su iz “Toplane” i potvrdili da su prethodno obavljene tople probe.
