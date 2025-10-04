Slušaj vest

Velika kulturna manifestacija “Rasino zaigraj” održana je u Kruševcu, po 14. put i ima takmičarski karakter. Proglašava se 1, 2. i 3. mesto, a najbolji se nagrađuju peharima. Prvoplasirani u obe kategorije (juniori i seniori) stiču pravo na dalje takmičenje. Najbolje plasirana juniorska selekcija - folklorna grupa stiče pravo učešća na Okružnoj smotri dečijeg narodnog izvornog stvaralaštva i koreografisanonog folklora u Brusu sledeće godine. Najbolje plasirana seniorska selekcija - folklorna grupa ima pravo učešća na Međuokružnoj smotri folklora seoskih društava - Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga u Orašju, opština Varvarin.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac (KCK), MZ Veliki Kupci i KUD „Rasina“ iz Velikih Kupaca. Pokrovitelj je Grad Kruševac.

-Domaćini Folklorijade, Kulturno umetničko društvo „Rasina“, kroz igru su odmotali platno, koje zapravo predstavlja tkanicu, koja je pored šajkače, simbol kruševačkog kraja. Koreografisanom igrom predstavilo se oko 265 učesnika iz Kruševca i okoline. U okviru takmičarskog dela programa predstavilo se 13 ekipa, odnosno 8 kulturno umetničkih društava i umetničkih udruženja, izjavila je Marija Cvetković, direktorka KCK.

Nastupili su: KUD „Bistrica“, Dvorane, Kulturno umetničko udruženje „Kopaonička frula“, Brus, KUD “Pepeljevac”, Pepeljevac, KUD „Soko“, Dedina, KUD „Ćukovac“, Veliki Šiljegovac, Folklorni ansambl “Čarapani“, Kruševac, KUD „Polet“, Padež i UD „Rasina“, Veliki Kupci.

Odluke o pobednicima doneo je selektor Dragoljub Milosavljević – koreograf, umetnički rukovodilac Srpskog kulturnog centra „Stefan Nemanja“ iz Kraljeva, dugogodišnji saradnik Saveza amatera Srbije. U revijalnom delu učestvovalo je Kulturno umetničko udruženje „ Kopaonička frula“ iz Brusa sa svojom sekcijom frulaša.

U kategoriji juniora pobedio je Folklorni ansambl “Čarapani”, drugo mesto je osvojio KUD “Polet” Padež, a treće KUD “Soko” Dedina. Najbolje plasirana juniorska selekcija-folklorna grupa stiče pravo učešća na Okružnoj smotri dečijeg narodnog izvornog stvaralaštva i koreografisanonog folklora u Brusu sledeće godine.

Kod seniora pobedio je KUD “Rasina, Veliki Kupci, drugo mesto je pripalo KUD “Bistrica dvorane, a treće su podelili: Kulturno uetničko udruženje „Kopaonička frula“, Brus i KUD „Ćukovac“, Veliki Šiljegovac. Pobednik učestvuje na Međuokružnoj smotri folklora seoskih Društava-Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga u Orašiju, opština Varvarin.