U organizaciji Fondacije Brat za Brata i Udruženja ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac uspešno je realizovana još jedna humanitarna akcija – uručena je  donacija u hrani i kućnoj hemiji manastiru Sveta Marina u Golubovcu, kod Stopanje.

Foto: Ž. M.

- Zahvaljujemo sestrinstvu manastira Sveta Marina na gostoprimstvu, kao i svim priložnicima i ljudima dobre volje koji su svojim nesebičnim donacijama ugradili sebe u ovu svetinju i pomogli realizaciju ove bogougodne akcije. Ovom prilikom apelujemo na sve ljude dobre volje, institucije i privredna društva da pomognemo u donaciji u uglju, ogrevu, novcu i putem brojnih akcija poboljšanju uslova života sestrinstvu Manastira Sveta Marina, kažu u Udruženju ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac.

Foto: Ž. M.

Manastir Svete Marine – Ognjene Marije je jedan od najmlađih u Eparhiji kruševačkoj, a nedavno su ovde pristigle tri monahinje, koje čine njegovo Sestrinstvo.

Za pomoć Manastiru Sveta Marina
Fondacija "Brat za brata"
37000 Kruševac
Dinarski račun: 200-3641580101019-89 Devizni račun: RS35200364158010198892 SWIFT:SBPORSBG (EUR USD,CAN) Banka Poštanska štedionica A. D. 11000 Beograd.

