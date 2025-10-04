Lozničanima je od juče u poslepodnevnim satima bilo toplo u stanovima, a radijatori su topli i od jutros . Iz lozničkog JKP ‘’Toplana’’ potvrđeno je da je praktično nova grejna sezona time i počela, a narednih dana oni će rad, zbog velikih razlika u jutarnjim, najvećim dnevnim i večernjim temperaturama, usklađivati sa vremenskim prilikama.

Za razliku od prošle godine, kada je ispoštovan kalendar i isporuka toplotne energije počela 15. oktobra, sada se požurilo čak dvanaest dana i startovalo kao nikada ranije, praktično od 3. oktobra. ‘’Toplana’’ je remonte i ostale pripremne radnje obavila blagovremeno pa je bila spremna da zagreje stanove i poslovne prostorije korisnicima njihovih usluga već na početku ovog meseca. Korisnici su u obavezi da provere otvorenost ventila na instalacijama, naročito u objektima koji imaju ugrađene delitelje potrošnje toplotne energije. Na korisnicima je, poručuju iz ‘’Toplane’’, da strpljivo prate situaciju, odnosno zagrevanje svojih stanova i prijavljuju samo curenje vode iz instalacija i izostajanje grejanja u celim zgradama. U takvim slučajevima o tome treba odmah da obaveste ‘’Toplanu’’ kako bi bile preduzete odgovarajuće mere.