Dok je sneg zavejao skoro celu ivanjičku opštinu i odsekao mnoge zaseoke od sveta, dvojica mladića pokazala su pravo ljudsko jedinstvo i hrabrost. Opremljeni samo sekirama i terenskim vozilom, krenuli su da očiste put do usamljene starice u selu Mečke kod Osonice.

Mihailo Bošnjaković i Vukašin Vučićević pokazali su veliko srce i solidarnost kada su odlučili da se sami uhvate u koštac sa zavejanim putevima. Njihov cilj bio je jasan – da dođu do Mihailove bake koja živi sama u zaseoku Mečke, gde je sneg potpuno blokirao sve prilaze.

U akciji čišćenja nisu imali gotovo nikakvu pomoć, osim nekoliko meštana. Kako kažu, nisu uspeli ni da obezbede motorne testere, pa su se oslonili isključivo na sopstvene ruke, sekire i snažnu volju da pomognu.

Uprkos teškim vremenskim uslovima, uspeli su da uklone polomljene grane i prokrče prolaz na gotovo celoj trasi, a preostalo im je još oko jedan kilometar do bakine kuće. Probijanje kroz sneg planiraju da nastave u ranim jutarnjim časovima.

Snimci i fotografije sa terena najbolje svedoče o ozbiljnosti situacije – sneg je dubok, drveće polomljeno, a putevi gotovo neprohodni. Ova dvojica mladića pokazala su da odlučnost i međusobna pomoć mogu biti snažniji od najtežih vremenskih neprilika.