Slušaj vest

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sa saradnicima danas je obišla putne pravce koji su bili zakrčeni od palog drveća usled težine vlažnog snega koji je prethodni dan padao.

Gradonačelnica sa članovima DVD Kadinjača.jpg
Foto: grad Užice

Na ovim putnim pravcima se neprekidno radi na raskresivanju i uklanjanju stabala kako bi deonice na kojima je bio obustavljen saobraćaj, što pre stavili u funkciju.

Sklanjanje palog drveća.jpg
Foto: grad Užice

Posle intervencije javnih preduzeća i uz podršku DVD "Kadinjača" veći deo posla je završen i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja na deonici Kadinjača-Ponikve, gde je bila najgora situacija.

Predstavnici gradskog rikovodstva obišli su i ostale putne pravce na kojima je bilo sličnih problema i kako su istakli situacija je danas značajno bolja.

Ne propustiteSrbijaIVANJIČANI SE UHVATILI U KOŠTAC SA ZAVEJANIM PUTEVIMA: Neverovatna scena kod Osonice, sekirama i golim rukama PROBIJALI SNEG DA SPASU BAKU (FOTO)
trace2bk.jpg
DruštvoOVO SE RETKO JAVLJA, I METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ IZNENAĐEN: Tokom noći stiže novo naoblačenje, a evo kog datuma tačno dolazi Miholjsko leto
WhatsApp Image 2025-10-03 at 09.45.48_b39d2d00 copy.jpg
Crna GoraDRAMA NA SEVERU CRNE GORE! U snežnim nanosima u katunima zarobljeni stočari i stada! Vatrogasci i spasioci iz Mojkovca krenuli ka njima!
1714825662sneg2bjlelasicarina.jpg
DruštvoSNEG JOŠ PADA, OVI DELOVI SRBIJE I DALJE ZAVEJANI! Evo kakva je trenutna situacija: Neki putevi zatrpani, mnoga sela bez struje (video)
sneg.jpg