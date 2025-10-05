Slušaj vest

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sa saradnicima danas je obišla putne pravce koji su bili zakrčeni od palog drveća usled težine vlažnog snega koji je prethodni dan padao.

Foto: grad Užice

Na ovim putnim pravcima se neprekidno radi na raskresivanju i uklanjanju stabala kako bi deonice na kojima je bio obustavljen saobraćaj, što pre stavili u funkciju.

Foto: grad Užice

Posle intervencije javnih preduzeća i uz podršku DVD "Kadinjača" veći deo posla je završen i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja na deonici Kadinjača-Ponikve, gde je bila najgora situacija.