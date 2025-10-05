Slušaj vest

LOZNICA - Radovi na drugoj fazi izgradnje atletskog stadiona na lozničkom Lagatoru su završeni, potvrđeno je iz gradske uprave. Ova faza je obuhvatala izgradnju atletske staze i borilišta za druge atletske discipline, vredna je 102,1 miliona dinara bez PDV-a, a kompletno je finansirao Grad Loznica.

Posao predviđen za ovu fazu na ovom sportskom objektu završen je pre roka, a obavljeni su radovi potrebni da se dobije sertifikat Svetske atletske federacije za korišćenje staze. Mada je urađena atletska staza i ostala borilišta, za bacanje kugle i diska, skok uvis, skok sa motkom, to još ne znači da će početi korišćenje stadiona. Sada je kompletno sređena staza, biće isporučeni, ali ne ih montirani elementi za ostale atletske discipline koji će privremeno biti uskladišteni dok ne bude gotova i treća faza radova i ne bude određeno ko će upravljati atletskim stadionom.

Naredna faza podrazumeva izgradnju svlačionica i drugih prostorija potrebnih da bi se na jednom ovakvom objektu odvijala takmičenja.

Podsetimo, pre tačno tri godine započeto je rašćišćavanje ledine i zemljani radovi na mestu gde će biti građen atletski stadion, između hale Sportskog centra ‘’Lagator’’ i Omladinskog naselja.

1/5 Vidi galeriju Kraljica sportova dobija dom u Loznici Foto: T.Ilić

Prva faza radova trajala je ugovorena tri meseca, od kraja septembra do kraja decembra 2022. godine, bila je vredna oko 50 miliona dinara, a u njoj su rađene instalacije vodovoda, kanalizacije, konstrukcije, nasipanja, sve što je bilo preduslov da se pređe na narednu. Atletski stadion sadržaće, kako je tada saopšteno iz gradske uprave, atletsku stazu od 400 metara sa osam kružnih traka, zaletišta od osam traka dužine 120 metara, borilišta (skok u dalj i troskok, skok sa motkom, skok u vis, bacanje koplja, bacanje kugli i bacanje diska i kladiva) i pomoćnu traku za zagrevanje od 150 metara. Loznica je u junu 2020. projekat stadiona besplatno dobila od Atletskog saveza Srbije, a tada je saopšteno da će biti urađen po svim standardima za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja, tako da će na Lagatoru moći da se održavaju međunarodni atletski mitinzi.

Njegovom izgradnjom grad će na malom prostoru, od nekoliko stotina metara udaljenosti, imati jedinstven sportski kompleks, već ima halu ‘’Lagator’’, olimpijski i dečji otvoreni bazen, i fudbalski stadion po UEFA 4 standardu, sa kapacitetom nešto više od osam hiljada gledalaca, a sada stiže i atletski stadion. Taj kompleks trebalo bi da upotpuni i zatvoreni bazen, u produžetu gradskog kupališta, čija gradnja se najavljuje već nekoliko godina.