Dešavalo se da mladenci dođu u "fići", čezama, luksuznim automobilima na venčanja u Užicu, ali još nije zabeleženo da mladenci dođu u vozilu vrednom više od stotinu hiljada evra, a da svatovi u pratnji budu isto u skupocenim grdosijama.

Mladenci stigli u "grdosiji" na venčanje

Nemanja Petrović, čovek koji svoj hleb zarađuje za volanom kamiona, upravo tim istim kamionom doveo je svoju lepu nevestu Natašu na venčanje. Dok je mlada stajala u kamionu pored otvorenih vrata i cupkala uz trubače, Nemanja je izašao iz kamiona i pomogao svojoj izabranici da siđe.

"Simbolično, Nemanja, onaj koji svakoga dana putuje drumovima širom zemlje i sveta, ovoga puta krenuo je na najlepše životno putovanje, ono u dvoje", piše u objavi FB stranice Oglasne table Užice.