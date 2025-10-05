Slušaj vest

Četiri opštine u Srbiji uvele su vanredno stanje zbog velikih padavina, u nekim delovima nije bilo i struje.

Iz Ivanjice se javlja dopisnica Kurir televizije, Gordana Injac sa najnovijim informacijama:

- U ivanjičkim selima i dalje nema struje, popadali su dalekovodi, ali se sada sneg ubrzano topi. Međutim, čujemo zvuke motonih testera, kojima meštani seku drveće i prilaze svojim domovima - kaže Injac.

Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

Meštanka iz sela Lise govorila je za Kurir televiziju i otkrila kako izgleda svakodnevnica u njenom mestu:

- Ujutru kada smo ustali, sve je popadalo, i šljive i orasi. Sve je zatrpano bilo, nismo nigde mogli. Nemamo struje već četiri dana, zamrzivači će prestati da nam rade. Nabavili smo hranu i lekove pre toga što se desilo, pa nije bilo problema sa tim. Putevi nisu svi raščišćeni, ne znam da li ću moći da prođem.

Ukoliko ne morate, preporuke su da ne idete nigde. Putevi seoski su još uvek neprohodni, tako da službenici iz distibucije ne mogu da dođu do kuća kako bi pomogli građanima.

NEVREME PARALISALO IVANJICU I OKOLNA SELA! Meštani nemaju struje već četvrti dan, a njihovi domovi zatrpani su snegom Izvor: Kurir televizija

