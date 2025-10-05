Slušaj vest

Sneg je ove godine potpuno iznenadio naše ljude koji žive u brdskim i planinskim krajevima Srbije. Počeo je da pada još u sredu i to bez prestanka. Napadao je u južnim, jugoistočnim i jugozapadnim delovima Srbije i napravio velike probleme stanovništvu koje živi na planinama i u brdskim krajevima.

Zlatibor, Kopaonik, Arilje, Divčibare, Nova Varoš, Ivanjica, Goč osvanuli su za kratko vreme pod snegom, a nanosi belog pokrivača bili su od 20 cm do pola metra, a u nekim krajevima i veći.

U Crnoj Travi, na jugoistoku Srbije i blizu poznatog parka prirode Vlasinskog jezeraspaseno je osam osoba iz smetova snega. Kako javlja RTS, situacija u Crnoj Travi je alarmantna. Od četvrtka uveče cela opština je bez struje, a ne radi ponovo ni mobilna ni fiksna telefonija. U Crnoj Travi je jutros uvedena vanredna situacija, potvrdio je predsednik opštine Slavoljub Blagojević, prenosi RTS.

Tončev: Crna Trava danas dobija mehanizaciju za raščišćavanje puteva Ministar u Vladi Srbije zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev obišao je opštinu Crna Trava kako bi se na licu mesta upoznao sa posledicama snežnog nevremena koje je zahvatilo taj kraj i naglasio da će Crna Trava već od danas dobiti mehanizaciju neophodnu za raščišćavanje puteva, kao i finansijsku podršku iz Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština, kako bi se ubrzalo otklanjanje posledica nevremena i obezbedili osnovni uslovi za funkcionisanje lokalne zajednice.



Zbog kvara na oba dalekovoda Crna Trava ostala je bez električne energije, dok su brojna stabla koja su usled težine snega pala na puteve dodatno onemogućila normalno odvijanje saobraćaja u ovoj brdsko-planinskoj opštini, navodi se u saopštenju kabineta Novice Tončeva.

Na samom Vlasinskom jezeru postoje brojne mahale, zaseoci i sela sa malim brojem stanovnika (troje-četvoro-petoro ljudi) gde žive uglavnom stariji i ljudi srednjih godina, penzioneri, povratnici, zaljubljenici u prirodu.

Neki od njih se bave stočarstvom pa im novonastali vremenski uslovi dodatno otežavaju posao i normalno funkcionisanje.

Sneg je zavejao područje oko Vlasinskoj jezera. Mnogi putevi su neprohodni. Drveće je palo na lokalne puteve, nema struje, nema signala na mobilnim telefonima, nema interneta. Ljudi su potpuno odsečeni od sveta.

Kako smo uspeli da saznamo od meštana koji tamo žive i s kojima smo jedva stupili u kontakt, jer telefonskog signala i interneta uopšte nema, već se mestimično pojavljuje, rekli su nam da struje nema, da je pala velika količina snega, koji je savio grane i stabla drveća do zemlje, da su neka stabla pala na jedine puteve koji vode do njihovih sela i da se kolima, čak ni terencima ne može tuda proći.

Kako smo uspeli da saznamo putem SMS-a koje smo razmenjivali sa meštanima kada je signal bio dostupan, a to je poslednji put bilo pre dva dana, stabla su pala, preprečila put, neprohodno je, nema struje i samim tim ne mogu da napune telefone, na kratko im stigne struja, pa nestane. Telefonski signal i internet su gotovo isključeni. Drveće je po putevima i sa sobom pokidalo električne vodove.

Greju se na drva koja su na vreme spremili, ali se nisu nadali ovako ranoj zimi i tolikoj količini snega u ovo doba godine.

Pokušavamo da stupimo u kontakt sa njima još uvek i posle dva dana, ali ne uspevamo, komunikacija ne postoji.

Ne znamo da li imaju osnovne namirnice i da li su snabdeveni, da li su životinje koje čuvaju namirene i da li im je neko od nadležnih pritekao u pomoć ili nije oko uklanjanja smetova snega i palog drveća. Ne znamo ni da li se sneg topi ili zadržava i kakva je situacija na terenu.

Bili smo u kontaktu sa meštanima jednog zaseoka u opštini Vlasina Rid podno planine Čemernik koje je nekoliko stotina metara vazdušnom linijom udaljeno od brane na Vlasinskom jezeru u potezu gde se nalaze mnoge vile, apartmani i smeštaji.

Ova situacija je verovatno slična i u ostalim mahalama i selima oko jezera, a u svakoj živi po nekoliko ljudi, a centri snabdevanja su udaljeni od njih i verovatno je u ovom momentu teško otići u nabavku.