Za obe porodice vest o svadbi u Srbiji bila je veliko iznenađenje

Kanađanin Nikola Simeunović i njegova izabranica, Filipinka Lija, odlučili su da se venčaju u srcu Srbije. Ova odluka iznenadila je njihove porodice, ali za mladence je upravo rodni grad Nikolinih predaka bio jedino pravo mesto.

– Mislili smo da je ovo prelepo mesto za venčanje. Moji koreni su duboko u Čačku, ovde su se venčali i moji baba i deda. Jednostavno osećam da tu pripadam – rekao je Nikola za RINU.

Njegova supruga dodaje da je odmah prihvatila ideju, jer joj je to bio način da oda počast porodici koju, kako ističe, veoma voli.

Lija, iako Filipinka, odrasla je u Kanadi, baš kao i Nikola. Kaže da se znaju ceo život i da je uz njega zavolela Srbiju i njegovu porodicu.

– Malo sam bila uplašena, ne zbog toga gde dolazim, već iz želje da me i ovde lepo prihvate. Volim srpsku kulturu, ljude i ovo je za mene divna zemlja – poručila je čačanska snajka.

Za obe porodice vest o svadbi u Srbiji bila je veliko iznenađenje. Nikolini roditelji su priznali da su bili šokirani, ali i ponosni, dok su Lijini reagovali slično. Simeunovići kažu da ih odluka nije previše začudila, jer je „srce njihovih potomaka uvek kucalo za Srbiju i Čačak.

Venčanje u Čačku za Nikolu nije bilo samo lični čin, već i zatvaranje porodičnog kruga – baš kao što su se nekada njegovi baba i deda venčali ovde, a zatim otišli u Kanadu, tako se on sada vratio da na istom mestu započne brak.

Ceremonija je protekla u veselju, uz planirano i crkveno venčanje, a najlepši poklon mladencima bila je toplina kojom su ih dočekali rođaci i prijatelji.

Ova neobična srpsko-kanadsko-filipinska svadba pokazala je da su srpski koreni jači i od kanadske zime i od udaljenosti Filipina, a prisutni su poručili da nema dileme da će Lija postati „prava srpska snajka“.