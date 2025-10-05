Slušaj vest

Na naplatnim rampama u Perućcu i na Kaluđerskim barama u Nacionalnom parku Tara danas u 12 sati se okupio veliki broj stanovnika Bajine Bašte koji su blokirali rampe zbog uvođenja naplate ekoloških taksi, dok su se na Kaluđerskim barama pridružili i Užičani.

Oni zahtevaju da se oslobode plaćanja taksi vozila sa BB tablicama, odnosno stanovnici sa područja bajinobaštanske opštine, a i sa užičkim tablicama. Kako kažu mnogi od njih na Tari imaju dedovinu i očevinu, pa se pitaju da li treba da plaćaju da dođu na svoje imanje i kuće. Ceo skup obezbeđuje policija i nije bilo incidenata.

Blokada u Perućcu - foto B.B. glas (2).jpg
Foto: BB Glas

Da podsetimo da je od 1.oktobra ove godine na naplatnim rampama NP Tara počela elektronska naplata ulaska u nacionalni park po vozilu. Do tada su plaćanja ove takse bila izuzeta vozila sa bajinobaštanskim i užičkim tablicama.

Dnevna taksa za automobile je 300 dinara, do 10 dana boravka u NP Tara je 800 dinara, a godišnja taksa iznosi 2.000 dinara. Za motocikle i male automobile dnevna taksa je 300 dinara, za kombi i mali automobili sa prikolicom taksa iznosi 500 dinara, za autobuse i manje kamione 700 dinara i za šlepere i kamione sa prikolicama 1.700 dinara.

Blokada Kaluđerske bare (1).jpg
Foto: Kurir/Z.G

Od ove takse su oslobođeni: fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području; fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području; fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama i penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije.

Blokada još traje i formirane su već kolone vozila. Građani su najavili da će i sutra od 6 nastaviti blokadu rampi.

